Son dakika haberleri: Trabzon'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Akçaabat ilçesinde sonbaharın gelişiyle güzel görüntüler oluştu.

Her mevsim farklı doğal güzelliklere bürünen ilçede, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlar, dökülen sararmış yapraklarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği ilçenin Kuruçam ve Alsancak mahallelerinde, sonbahar renklerinin arasında kaybolan evler de ayrı bir güzellik sunuyor.

Kartpostalları aratmayan karayolunda ise araç sürücüleri büyüleyici güz renklerini alan ağaçlarla kaplı yollarda seyrine doyum olmayan manzarada ilerliyor.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde ladin ağaçlarıyla kaplı dağlarda oluşan sis bulutları da bölgeye görsel şölen sunuyor.