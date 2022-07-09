Alınan bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan Y.E. ve M.C. arasında Sulaklı Mahallesi'nde birlikte kaldıkları evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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