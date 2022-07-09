Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

09.07.2022 14:00
Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan Y.E. ve M.C. arasında Sulaklı Mahallesi'nde birlikte kaldıkları evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, arkadaşı M.C'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

M.C'nin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.C, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıyı 14 saat sonra Of ilçe çıkışından Çaykara istikametine yaya olarak giderken yakaladı.

Gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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