Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

08.10.2022 20:11
Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Yalıboyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 AL 508 plakalı araç, sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu deniz kenarındaki kayalıklara yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Salih Mukul ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar Araklı ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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