Son dakika haberleri | Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

28.09.2022 11:20
Son dakika haberleri | Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre TRABZON'da, kontrolden çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hasan Odabaş (78), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'da, kontrolden çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hasan Odabaş (78), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Köprübaşı ilçesi Beşköy- Emirgan mevkisinde meydana geldi. Hasan Odabaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, 200 metrelik uçuruma devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı çıkarılan Hasan Odabaş, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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