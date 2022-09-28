Kaza, dün akşam, Köprübaşı ilçesi Beşköy- Emirgan mevkisinde meydana geldi. Hasan Odabaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, 200 metrelik uçuruma devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı çıkarılan Hasan Odabaş, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi 'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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