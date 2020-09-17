Son dakika haberleri! Trabzon'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Trabzon'da iki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Akçaabat ilçesindeki şüphelinin ev ve eklentilerinde, uyuşturucu madde tespit köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada yaklaşık 15 kilogram kubar esrar, 75 gram esrar, 19 kök kenevir, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 69 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 700 lira ele geçirildi.

Ekipler, Düzköy ilçesindeki şüphelinin ev ve eklentilerinde ise 7,5 gram metamfetamin ve 475 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.