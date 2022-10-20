Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'ye ait iş yeri ve ikamette de 410 gram kubar esrar, sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, 3 Hint keneviri ile 28 tabanca fişeği buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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