Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

20.10.2022 20:14
Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.U'ye ait 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği İda'nın da katıldığı operasyonda, 2 kilo 450 gram kubar esrar, 90 gram tohumla karışık kubar esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'ye ait iş yeri ve ikamette de 410 gram kubar esrar, sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, 3 Hint keneviri ile 28 tabanca fişeği buldu.

Operasyonlarda şüpheliler Y.U. ile H.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Trabzon'da fuhuş baskını esnasında balkondan atlayarak kaçmaya çalıştılar Trabzon'da fuhuş baskını esnasında balkondan atlayarak kaçmaya çalıştılar Trabzon'da bir şahıs, boşandığı eşinin evinde eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı Trabzon'da bir şahıs, boşandığı eşinin evinde eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı Son dakika haberi... Trabzon'da bataklığa saplanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi... Trabzon'da bataklığa saplanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Vakfıkebir, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 02:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement