Son dakika haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 72 kök hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 72 kök hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 85 tabanca fişeği ele geçirildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Tonya ilçesine bağlı Melikşan ve Büyük mahallelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı istihbaratı üzerine 2 şüpheli şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı aramalarda, 3 bin 72 kök hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 85 tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler, adli makamlara sevk edilerek haklarında gerekli işlemlere başlandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:57

Kaynak: AA

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