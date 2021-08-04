Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler bir kişiye ait bahçe, ev ve eklentileri ile meralık alanda yaptıkları aramada 51 kök keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.