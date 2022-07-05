Son dakika haberleri... Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

05.07.2022 13:13
Son dakika haberleri... Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberi: Trabzon'da, tartıştığı kişiye attığı yumrukla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon'da, tartıştığı kişiye attığı yumrukla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 3 ay önce sokak ortasında yumruk atarak ağır yaraladığı Alper Korkmaz'ın olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık İsmail Can ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında hazırlanan iddianamede, maktulün aldığı darbe sonucu belirli bir süre yoğun bakımda yattığı ve sonrasında hayatını kaybettiğini, sanığın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Tutuklu sanık İsmail Can, savunmasında, kız arkadaşıyla çalıştığı kafeden arkadaşı olan maktul Korkmaz'ın, kız arkadaşına karşı tavırlarından rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Kız arkadaşının telefonuna baktığında maktul ile yazışmalarını gördüğünü öne süren Can, "Bunun üzerine kız arkadaşımdan Alper'i aramasını isteyerek konuşacağımı söyledim. Daha sonra Alper'in bulunduğu kafeye gittik. Yazışmaları göstererek neden yazdığını sordum ve tartışmaya başladık." dedi.

Can, tartışmaya sokakta devam ettiklerini, maktulü kendisinden uzaklaştırmak için elini salladığını ve eli yanağına denk geldiği için maktülün yere düştüğünü iddia ederek, "Yaralama ve öldürme kastım bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Maktulün yakınları, şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinden maktulün ölümünde vücudunda görülen ilaç maddeleri ve boynuna aldığı darbenin etkisinin olup olmadığına dair raporun istenmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Alper Korkmaz, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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