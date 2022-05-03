Son dakika haberleri: Trabzon'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında Y.Q. adlı örgüt üyesinin Trabzon'da olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla Y.Q. ikametinde gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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