Son dakika haberleri: Trabzon'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Trabzon'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

03.05.2022 19:24
Son dakika haberleri: Trabzon'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında Y.Q. adlı örgüt üyesinin Trabzon'da olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla Y.Q. ikametinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Trabzon, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trabzon'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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