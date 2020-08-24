Son dakika haberleri: TRABZON Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan TIR, geçtiği karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Çakıroğlu (41) hayatını kaybederken, yabancı uyruklu TIR sürücüsü, gözaltına alındı

Kaza, akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine giden Gürcistan uyruklu kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı DV-895-DV plakalı TIR, iddiaya göre kontrolden çıkıp, orta refüjde yer alan bariyerleri de aşarak karşı yöne geçti. TIR, burada Trabzon'dan Rize yönüne seyir halinde olan Hakan Çakıroğlu idaresindeki 61 TZ 055 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaşamını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, sıkıştığı araçtan çıkarılan, sürücünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü de, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.