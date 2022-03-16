Son dakika haberleri! TRABZONSPOR BAYRAĞI ASMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken aşağı düşerek yaşamını yitiren Avni Küçük, son yolcuğuna uğurlandı. Erenler Türbe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Küçük ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Avni Küçük'ün cenazesi Emirsultan mezarlığında toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü çelenk gönderirken, cenaze namazına katılan bazı kişilerin Trabzonspor atkıları taktıkları görüldü.