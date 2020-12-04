Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Anders Trondsen bireysel çalışmalara başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Anders Trondsen bireysel çalışmalara başladı

04.12.2020 14:09
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Anders Trondsen bireysel çalışmalara başladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzonspor'un sakatlık geçiren Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, bireysel çalışmalara başladı.

Trabzonspor'un sakatlık geçiren Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, bireysel çalışmalara başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen Anders Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına da başladığı aktarıldı.

Açıklamada, Anders Trondsen'in taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğu vurgulanarak, şu ifadelerine yer verildi:

"Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere."

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Trabzonspor, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Anders Trondsen bireysel çalışmalara başladı - Son Dakika Spor


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