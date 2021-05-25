Trabzonspor yönetimi, forvet transferinde öncelik verdiği Danimarkalı forvet Andreas Cornelius'tan, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçerken, listedeki diğer alternatif isimlere yöneldi.

Trabzonspor, Süper Lig'de tamamlanan sezonda en büyük eksilik yaşadığı mevkilerden biri olan forvet hattını yeni sezon öncesi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Parma'dan Andreas Cornelius için haftalar öncesinden temaslarını başlatan bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibi ile anlaşma sağlayamadı. Cornelius defterini kapatan Karadeniz ekibi, listesindeki diğer alternatif isimlere yöneldi.