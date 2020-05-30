Son dakika haberleri! Trafiğe 4 ayda 260 bin araç katıldı - Son Dakika

TÜİK, nisan ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Buna göre 4 ayda tam 260 bin aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk 4 ayda trafiğe 260 bin yeni araç katıldı. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak-nisan döneminde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

16 bin 136 taşıdın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 782 arttı. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 51,7'si beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,7'si siyah oldu.

(İHA)