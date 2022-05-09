Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet - Son Dakika
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Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet

09.05.2022 13:59

Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet Bursa'da atlı polisler caddelerde devriye atarak güvenliği sağlarken, vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet

BURSA - Bursa'da atlı polisler caddelerde devriye atarak güvenliği sağlarken, vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde devriye gezdi. Atlı polisler, halkın yoğun olduğu park ve caddelerde görev alarak vatandaşın huzur ve güveninin tesisi için çalıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Heykelde devriye atan biri kadın 3 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisleri gören vatandaşlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri ifade edildi.

Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet
Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet
Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet
Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet
Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet - Son Dakika


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