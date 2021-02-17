Ana yola çıkan otomobile kamyonet böyle çarptı - Son Dakika

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Ana yola çıkan otomobile kamyonet böyle çarptı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dikkatsiz sürücülerin kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi" uyarısında bulunuldu. Kırıkkale'de kavşaktan "U" dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil, ana cadde üzerinde seyreden kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ve kamyonet savruldu.

Maddi hasar oluştu

Kent merkezindeki akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise ana cadde üzerinden seyreden otomobil, süratli gelen ticari araca çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.