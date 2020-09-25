Son dakika haberleri! Trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Tekirdağ Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gözsüz Mahallesinden Malkara istikametine gitmekte olan sürücü Ferdi Yıldız (31) yönetimindeki 39 LU 523 plakalı otomobil, Sinanpaşa merasından yola aniden çıkan sürücü Cemil Özdemir (61) yönetimindeki ATV ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada ATV sürücüsü Özdemir yaralandı.

Yaralı Özdemir, olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.