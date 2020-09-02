Son dakika haberleri! Trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Onur Dönmez (32) idaresindeki 39 AAK 199 plakalı motosiklet ile Erkan A'nın kullandığı 39 TC 318 plakalı otomobil Set Sokak'ta çarpıştı.

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