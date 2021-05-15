Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada Irak uyruklu M.M.K.'yi dövdükleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'den otomobille Antalya'ya giden Irak uyruklu aile, dün Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Irak uyruklu M.M.K., kaza sonrası çıkan kavgada M.F.O., M.B.S. ve S.O. tarafından dövüldü. Yaralanan M.M.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası yakınları tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

M.M.K.'yi döven 3 şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'halkı kin ve nefrete teşvik etmek' suçlarından gözaltına alındı.

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs'ta meydana gelen çift taraflı trafik kazasının ardından bu kazada Irak vatandaşına saldırı olayı ile ilgili yayımlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu duyurdu. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, Mersin il sınırlarında 13 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonrası taraflar arası yaşanan tartışmada Irak vatandaşı M.M.K.'nin şüpheliler F.O., M.B. ve S.O. tarafından darp edilmesi ile ilgili mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır. M.M.K'nin alınan doktor raporunda vücudunda kemik kırığı bulunduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade alma işlemleri devam etmekte olup soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir dedi.

YARALI TABURCU EDİLDİ, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgayla ilgili, olayın trafik kazası nedeniyle yaşandığını ancak bazı sosyal medya hesaplarında bu durumun çarpıtıldığı açıkladı. Valilik, açıklamasında, Mersin ili Bozyazı içesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16.00 sıralarında Kuzey Irak'ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya'ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir. Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavinin ardından 14 Mayıs 2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir denildi.