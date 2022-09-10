Son dakika haberleri! TRAFİK KAZASINDA 3 AYLIK ÇOCUĞUNU ÜSTÜNE KAPANARAK KORUDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TRAFİK KAZASINDA 3 AYLIK ÇOCUĞUNU ÜSTÜNE KAPANARAK KORUDU

10.09.2022 01:18

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan Suriye uyruklu 5 kişilik aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan Suriye uyruklu 5 kişilik aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan anne Beyan Elkasir'in (29) sımsıkı sarıldığı kucağındaki 3 aylık oğlu Muhammed kazadan yara almadan kurtulurken, 9 yaşındaki kızı Eşşam ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde bulunan Kasım Demir (29) yönetimindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen Suriye uyruklu Nureddin Elkasir'in (31) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

YOLA SAVRULAN ANNE KUCAĞINDAKİ 3 AYLIK OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen elektrikli bisikletten düşerek yola savrulan sürücü Nureddin Elkasir kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken eşi Beyan ile çocukları Kevser (7) ve Nur Eşşam (9) yaralandı. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan anne Beyan Elkasir, kucağında bulunan 3 aylık oğlu Muhammed'e sımsıkı sarılarak korudu. Annesinin üzerine kapandığı Muhammed kazadan yara almadan kurtuldu.

9 YAŞINDAKİ NUR EŞŞAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nur Eşşam'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU SİTEM ETTİ

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde incelemede bulunurken, bir polis memuru elektrikli bisiklet sürücüsü Nureddin Elkasir'e 'Elektrikli bisiklette 5 kişisiniz, bu kadar adam niye biniyorsunuz' 2 kişiden fazla bu araca binilmez neden biniyorsunuz? Olmaz işte, böyle bir kazada da hepiniz yaralanıyorsunuz" diyerek sitem etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haber | TRAFİK KAZASINDA 3 AYLIK ÇOCUĞUNU ÜSTÜNE KAPANARAK KORUDU Son dakika haber | TRAFİK KAZASINDA 3 AYLIK ÇOCUĞUNU ÜSTÜNE KAPANARAK KORUDU
Kaynak: DHA

Suriye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TRAFİK KAZASINDA 3 AYLIK ÇOCUĞUNU ÜSTÜNE KAPANARAK KORUDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! TRAFİK KAZASINDA 3 AYLIK ÇOCUĞUNU ÜSTÜNE KAPANARAK KORUDU - Son Dakika
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