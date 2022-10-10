Son dakika haberleri... Trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10.10.2022 13:43
Son dakika haberleri... Trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Sultanhisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki çocuk kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki çocuk kaybetti.

Olay, 8 Ekim Cumartesi günü Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karıştığı bir trafik kazası sonrası 16 yaşındaki Sait Altınışık ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Altınışık doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Altınışık'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Altınışık'ın bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Sultanhisar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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