Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda

23.04.2022 21:49

Son dakika 3. sayfa haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Alperen Dere dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Alperen Dere dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi İstanbul Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere yolun karşısına geçmek istediği sırada merkez istikametine seyir halinde olan I.S. idaresindeki 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gençler refüje savrulurken, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Furkan Zileli ve Alperen Dere'nin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Lise son sınıf öğrencisi olduğu ve üniversite sınavına hazırladığı öğrenilen Alperen Dere için Hacıyeyis Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze Üçler Mezarlığı'na dualarla defnedildi. Cenazeye gencin ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Alperen Dere ile Furkan Zileli'nin Konyaspor maçında tribünde birlikte çekilen fotoğrafları ise hatıra olarak kaldı.

Kazada hayatını kaybeden Furkan Zileli'nin cenazesi ise Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde defnedilecek.

Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda

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Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü Son dakika haberi | Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda Son dakika haberi | Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda

Selçuklu, Yazır, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere acı veda - Son Dakika
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