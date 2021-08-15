Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi - Son Dakika

Cenazeye, Artun'un annesi Menşure, babası İbrahim, eşi Selma ile yakınları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan , belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var