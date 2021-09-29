Son dakika haberleri! 'Trafik kazasında kusurlu olmak tazminat almaya engel değil' - Son Dakika

Trafik kazasında kusurlu gözükmenin tazminat almaya engel olmayacağını söyleyen sigorta hukuku ve sigortacılıkta tahkim alanında uzman avukat Hüseyin Onur Özer, "Kusursuzluğunuz oranında tazminat hakkına sahip oluyorsunuz ancak kusurunuz çoğu zaman bu kayıtlarda yanlış tespit edilebiliyor" dedi.

Trafikte yer alan araç sayısının her geçen gün artmasıyla günlük hayatta trafik kazasıyla karşılaşma ihtimali de arttı. Bu noktada sürücülerin haklarını bilmesi ise büyük önem arz ediyor. Kaza sonrası neler yapılabileceğine dair açıklamalarda bulunan avukat Hüseyin Onur Özer, trafik kazasında kusurlu gözükmenin tazminat almaya engel olmayacağını ifade etti. Özer, her kazanın, kaza sonrası tutulan tutanak ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine ihbar edildiğini ifade etti. Daha sonra Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nde kazaya karışan araçlara bir kusur dağılımı yapıldığını belirten Özer, "Kusursuzluğunuz oranında tazminat hakkına sahip oluyorsunuz ancak kusurunuz çoğu zaman bu kayıtlarda yanlış tespit edilebiliyor" açıklamasında bulundu.

"KAZADAKİ KUSUR ORANI TEKRAR TESPİT EDİLİYOR"

Bugüne kadar binlerce kazanın kusur durumunu değiştirerek vatandaşların tazminat haklarına kavuşmasını sağladıklarını ifade eden Özer, "Biz bu durumda kazaya karışan araçların kazadaki kusur oranlarının yeniden tespit edilmesi için Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruyoruz. Sigorta Tahkim Komisyonu, yalnızca sigortacınız ile aranızdaki uyuşmazlıkları inceleyen bir kurum. Komisyonun kararları, mahkeme kararı hükmünde ve 4 ay gibi kısa bir sürede yargılama yapılarak karara bağlanıyor" dedi.

"KAZADAN SONRA MUTLAKA KUSUR DURUMUNUZU İNCELETİN"

Vatandaşları bu gibi durumlarda daha dikkatli olmaya davet eden Av. Hüseyin Onur Özer, "Sürücülere, kazada kusurlu gözükseler dahi muhakkak kusur durumlarını bir uzmana inceletmelerini tavsiye ediyoruz. Kusurunuzun değişmesi halinde aracınızın hasar ve değer kaybı tazminatını kusurlu olan taraftan ya da sigortacısından tahsil edebiliyorsunuz" diye konuştu.