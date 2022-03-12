Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti

12.03.2022 15:07
Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehidin babası Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehidin babası Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin İshak Mahallesi Lar mezrası mevkiinde meydana geldi. Sürücü Ahmet Doğan'ın sevk ve idaresindeki 44 DY 567 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Doğan hayatını kaybetti. Kazada ölen Ahmet Doğan'ın, 1993 yılında Hakkari'de şehit olan Mehmet Doğan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti

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Ahmet Doğan, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti - Son Dakika


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