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TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ - Son Dakika

TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ

24.07.2021 16:44

ANTALYA'da bir trafik polisi, sıcak havada susuz kalıp çeşme başına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi.

ANTALYA'da bir trafik polisi, sıcak havada susuz kalıp çeşme başına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi. Polisin, bitkin düşen köpeğin başını da okşadığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Hava sıcaklığının 36 derece, nem oranının yüzde 30'ları bulduğu Antalya'da, hissedilen hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Bunaltıcı hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde görevli trafik polisi, çeşmenin yanında bekleyen ve sıcak nedeniyle bitkin görünen köpeğe elleriyle su içirdi. Polis, bu sırada köpeğin başını okşayıp sevdi. Polisin köpeğe su içirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni aldı.

TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ
TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ
TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ
TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİK POLİSİ, SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ - Son Dakika


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