Son dakika haberleri | Trafik polisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Trafik polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

20.07.2022 10:51
Son dakika haberleri | Trafik polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik polisi Kemal Eren, otoyolda tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik polisi Kemal Eren, otoyolda tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki görevini devreden polis memuru Kemal Eren (38), Pozantı Güney gişeleri park alanında bulunan aracına gitmek için Adana-Pozantı otoyolunda yolun karşısına geçerken hareket halindeki bir tırın çarpması sonucu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan polis memuru için bugün Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Kemal Eren'in cenazesi ikindi namazını müteakip Aşçıbekirli Mahallesinde defnedilecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kemal Eren, Hisarcık, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Trafik polisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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