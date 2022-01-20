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Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ

20.01.2022 08:32

Son dakika haberi: MUŞ'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan ve yolda kalan araçları iterek sürücülere yardım etti.

MUŞ'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan ve yolda kalan araçları iterek sürücülere yardım etti. Trafik akışının bozulmasını engelleyen ekipler, yaşlı yayaların ise geçişine yardımda bulundu.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını kontrol etmek amacıyla sahada görev aldı. İstasyon Caddesi üzerinde trafik akışının bozulmasını engelleyen polis ekipleri, ilerlemekte zorlanan ve yolda kalan araçları iterek, sürücülere yardım etti. Muş Belediyesi temizlik personelleri ile yoldan geçen vatandaşlar da, polis ekipleri ve sürücülere yardımcı olarak araçları itti. Yolda kalan araçların yanı sıra yaşlı yayaların ise karşıdan karşıya geçişine yardımcı olan polisler, yoğun kar yağışı altında trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamaya çalıştı.

Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ
Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ
Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ

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Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: TRAFİK POLİSLERİ, YOLDA KALAN ARAÇLARI İTEREK SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ - Son Dakika
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