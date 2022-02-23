Son dakika haberleri: Trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

23.02.2022 03:41
Son dakika haberleri: Trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 16 ASE 595 plakalı otomobil, Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde uygulama yapan trafik ekiplerini görünce geri giderek yola çıktığı sırada arkasından gelen A.A'nın kullandığı 16 S 1334 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.C. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Çekirge Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde çok sayıda içki şişesi dikkati çekti.

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Osmangazi, Otomobil, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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