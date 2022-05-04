Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü

04.05.2022 00:49
Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü

Son dakika habere göre ADANA'da kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışırken tartıştığı sürücünün hareket etmesiyle aracın altında kalan Ümit Özdemir (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışırken tartıştığı sürücünün hareket etmesiyle aracın altında kalan Ümit Özdemir (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, bu nedenle bir sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Özdemir'e çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, Özdemir ağır yaralandı. Yaralanan Özdemir başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


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Ümit Özdemir, Çukurova, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü - Son Dakika


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