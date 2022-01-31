Son dakika haberleri... Trafikte diş hekimine dehşeti yaşatan sanığın davasında mütalaa - Son Dakika

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimine hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp camını kırılmasına ilişkin 3 sanıklı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Bir sanığın 3 ayrı suçtan 4 yıl 9 aya kadar hapsini isteyen savcılık, iki sanığın ise 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı öne sürülen sanık Emre Etyemez, eşi Gülizar Etyemez ile eşinin kardeşi Buse Keleş'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraflar katılmazken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, müşteki Sena Koçak Genç yönetimindeki araç ile Eyüpsultan'da seyir halindeyken, sanık Emre Etyemez'in aynı istikamette aracıyla seyrettiği esnada, müştekinin yanına gelerek kendisine makas atıp önüne geçtiği iddiasıyla kızdığı ve sinkaflı küfürler ettiği aktarıldı. Sanığın, müşteki Sena Koçak Genç'in kolunu tutarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettiğinin anlatıldığı mütalaada, müştekinin aracının üzerine çıkarak kaportasını çökerttiği ve arabanın camını kırdığı belirtildi.

Sanık Emre Etyemez'e 4 yıl 9 aya kadar hapis istemi

Mütalaada, diğer sanıklar Gülizar Etyemez ile Buse Keleş'in de müşteki Sena Koçak Genç'e hakarette bulunduğu kaydedildi. Sanık Emre Etyemez'in 'basit yaralama' ile 'hakaret' suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, 'mala zarar verme' suçundan ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, sanık Etyemez'in ise 'tehdit' suçundan yeterli delil olmadığı için beraatı talep edildi. Sanıklar Buse Keleş ile Gülizar Etyemez'in 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği mütalaada, 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatları talep edildi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Etyemez'in 'basit yaralama', 'hakaret', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, diğer şüpheliler Gülizar Etyemez ve Buse Keleş'in ise 'basit yaralama', 'hakaret' ile 'tehdit' suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL