Trafikte makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücülere ceza yağdı

Ankara Emniyet Müdürlüğü trafikte makas atan sürücülere ceza yağdırdı

ANKARA - Ankara Emniyet müdürlüğü, trafikte makas atarak ilerledikleri gerekçesiyle 2019 yılında 2 bin 688 sürücüye, 2020 yılının ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Makas atmak bir yetenek değil, kişi hayatına kastetmektir" mesajı ile paylaştığı videoda "Havadan ve karadan yaptığımız denetimler sonucunda 2019 yılında trafikte makas atarak kendisinin ve başkasının hayatını hiçe sayan 2 bin 688 sürücüye, 2020 yılının ilk 7 ayında ise 2 bin 295 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kendisinin ve başkalarının hayatını hiçe sayan kural tanımaz sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriniz. Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca cezai işlem uygulanan sürücülere ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.