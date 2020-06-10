Son dakika haberleri | Traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Gemlik ilçesinde tarladan gelirken engebeli arazıda devrilen traktörün altında kalan Ahmet Torun (76) hayatını kaybetti.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde tarladan gelirken engebeli arazıda devrilen traktörün altında kalan Ahmet Torun (76) hayatını kaybetti. Kaza saat 22.00 sıralarında Gemlik ilçesinin Osmaniye Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Torun, yönetimindeki 16 ZK 339 plakalı traktör tarlasına malzeme götürdükten sonra eve dönmek üzere yola çıktı. Zeytinlik bölgesindeki bozuk arazide Torun'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Aracın altında kalan Torun, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Torun'un cansız bedenine ulaştı. Traktör, olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Torun'un cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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