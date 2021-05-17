Kilis'in Musabeyli ilçesine traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde Musa Çiçek (78 )yönetimdeki Massey ferguson traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Musa Çiçek hayatını kaybetti.
Musa Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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