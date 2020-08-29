Son dakika haberleri | Traktör devrildi 2 kardeş öldü; haberi alınca kendini araçtan atan anne yaralı
Son dakika haberleri: SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız (16) ve kardeşi Elanur (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız (16) ve kardeşi Elanur (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza haberini alıp, olay yerine gelen ölen kardeşlerin annesi Semra Yıldız, traktörden kendisini atınca yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralaralarında Çitlice Köyü yol ayrımında meydana geldi. Muhammet Yıldız'ın kullandığı 49 AV 037 plakalı traktör yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, Yıldız ile birlikte kardeşi Elanur olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kardeşi Sedanur ve kuzeni Veysel Yıldız (7) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı haber alan anne Semra Yıldız ise, olay yerine geldiği sırada üzerinde bulunduğu hareket halindeki traktörden kendini atması sonucu yaralandı. Anne Yıldız da olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi morga konuldu.
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