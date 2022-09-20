Son dakika haberi | TRAKTÖR KAZASINDA BABASINDAN 10 GÜN SONRA EMİN DE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | TRAKTÖR KAZASINDA BABASINDAN 10 GÜN SONRA EMİN DE YAŞAMINI YİTİRDİ

20.09.2022 12:17

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, babası İmam Yılmaz'ın (42) öldüğü traktör kazasında yaralanan Emin Yılmaz (15) da tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te, babası İmam Yılmaz'ın (42) öldüğü traktör kazasında yaralanan Emin Yılmaz (15) da tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 10 Eylül'de Yavuzeli ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Yılmaz'ın kontrolünü kaybettiği 27 KR 644 plakalı traktör, yol kenarındaki fıstık bahçesine devrildi. Kazada, İmam Yılmaz hayatını kaybetti, oğlu Emin Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Emin Yılmaz da bugün sabaha karşı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Babasının ardından 10 günlük yaşam savaşını kaybeden Emin Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis Galatasaray, transfer hamleleriyle dünya basınının gündeminde Galatasaray, transfer hamleleriyle dünya basınının gündeminde
Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | TRAKTÖR KAZASINDA BABASINDAN 10 GÜN SONRA EMİN DE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | TRAKTÖR KAZASINDA BABASINDAN 10 GÜN SONRA EMİN DE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement