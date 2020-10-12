Son dakika haberleri: Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
12.10.2020 17:04
Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Çamiçi köyüne bağlı Çet mezrasında H.D. (70), idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü H.D., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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