Son dakika haberleri... Traktörle römork arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Traktörle römork arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

10.10.2022 20:10
Son dakika haberleri... Traktörle römork arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Erdinç Özbilek (68), traktörün arkasına takmaya çalıştığı römorkun hareket etmesi sonucu sıkışarak, hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Erdinç Özbilek (68), traktörün arkasına takmaya çalıştığı römorkun hareket etmesi sonucu sıkışarak, hayatını kaybetti.

Olay, Malkara'nın  kırsal  Yaylagöne Mahallesi Virankuyu mevkinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erdinç Özbilek, dün öğleden sonra kendisine ait ceviz bahçesine giderek topladığı cevizleri ve kestiği odunları traktörün römorkuna koydu. Römorku traktöre bağlamaya çalışan Özbilek, hareket eden römork ile traktör arasında sıkıştı. Dün öğleden sonra evden çıkan ve bu akşam saatlerine kadar haber alınmayan Erdinç Özbilek'i kuzeni Gürcan Özbilek, aramaya çıktı. Ceviz bahçesine giden Gürcan Özbilik, Erdinç Özbilek'i traktör ile römork arasında sıkıştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Erdinç Özbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özbilek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Traktörle römork arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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