Son dakika haberleri: Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti
13.11.2020 17:25
Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.
Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Recep Sözlü, idaresindeki traktör evinin bahçesinde park halinde bulunan römorka çarptı. Traktörden inmek istediği esnada dengesini kaybederek lastiğin altında kalan adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Recep Sözlü, Hendek ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA
Son Dakika Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu