Son dakika haberleri: Trakya'da kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar sessiz.

Edirne'de cadde ve sokaklar boş kalırken, insanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor.

Görevliler ve izinleri olanlar dışında vatandaşların evlerinde olduğu görülüyor. Kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi başta olmak üzere kentte sessizlik hakim.

Polis ekipleri denetimleri sürdürüyor.

Kırklareli'nde de kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Yeni yılın ikinci gününde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulamalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sessiz.

Polis ekipleri, cadde ve meydanlarda denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.