Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de sabah saatlerinde kısıtlamadan izinli olarak işlerine gidenler dışında sokakların boş kaldı.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde sabah saatlerinde yoğun olan Selimiye Camisi civarı ve Saraçlar Caddesi'nde, sakinlik hakim oldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yaya hem de mobilize halde ihlalin olup olmadığını pek çok yerden denetleme yaptı.

Edirne'de kurallara uyulduğu gözlendi.

Kırklareli'nde de vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

Kentte normal günlerde işlek olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet ve İstasyon Caddeleri'nde sessizlik hakim.

Tekirdağ'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.