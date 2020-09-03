Son dakika haberleri... "Trakya'nın Efes'inde" bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Trakya'nın Efes'inde" bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırılacak

Son dakika haberleri: Tekirdağ Müze Müdürlüğünce, kentin Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleşen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Perinthos Bazilikası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri...

Tekirdağ Müze Müdürlüğünce, kentin Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleşen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Perinthos Bazilikası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Perinthos Bazilikası'ndaki yaklaşık 400 metrekarelik mozaik döşemesinin, bugüne kadar Trakya'da bulunan en büyük mozaik olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, bazilikanın, doğal şartlardan zarar görmemesi için özel olarak üstü örtülerek koruma altına alındığını belirterek, "Marmaraereğlisi, Tekirdağ'ın en eski yerleşim yerlerini içinde bulunduruyor. Nasıl Ege'nin Efes'i varsa Marmaraereğlisi de Marmara'nın Efes'i olarak adlandırılacak yerdir. MÖ 1400 yılına kadar geçmişi olan bu ilçede tiyatrolar, stadyumlar, hamamlar, bazilikalar, surlar ve mezarlıklar bulunuyor. Bir antik kentte olması gereken bütün özellikler burada mevcut." dedi.

Bazilikanın, bakanlığın uzun süre yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldığını dile getiren Hacıoğlu, "Tekirdağ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi yetkilileri bu bazilikanın, rölöve ve restorasyon çalışmalarını hazırladı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan da onaylandı. Yakın zamanda da burada uygulamaya başlanacak. 2021 yılında bakanlık programına girmesini bekliyoruz ve bir yıl içerisinde bitecektir. Selanik, Çanakkale yolu üzerinde bulunan bu önemli yer, ziyaretçilerin akınına uğrayacaktır." diye konuştu.

"Trakya'nın Efes'i: Marmaraereğlisi"

Hacıoğlu, Marmaraereğlisi'nin Trakya'nın Efes'i durumunda olduğunu ve gelecek yıllarda tarih turizminin de adresi olacağını vurguladı.

Bazilikanın turizme kazandırılmasıyla Tekirdağ'ın, tarih ve kültür turizminde de hak ettiği değeri göreceğinin altını çizen Hacıoğlu, "Bununla ilgili çalışmalar bitmiştir ve uygulama aşamasına gelmiştir. Bizim bir amacımız da bu bölgede kazılması gereken daha çok alan var. Üniversitelerle iş birliği yaparak kazıları Marmaraereğlisi'nin tamamına yaymak istiyoruz. Marmaraereğlisi birinci derece arkeolojik sit alanıdır. Kazılması halince çok sayıda eser gün yüzüne çıkacak." ifadelerini kullandı.

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Efes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Trakya'nın Efes'inde' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırılacak - Son Dakika

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