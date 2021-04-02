Son dakika haberleri! Transferde Haaland çılgınlığı
02.04.2021 12:13
Son dakika haberleri... Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland için birçok kulüp transfer teklifiyle masada.
Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland için birçok kulüp transfer teklifiyle masada. Norveçli futbolcuyu Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool istiyor.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alman ekibi Borussia Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland için teklifler masada. Futbolcunun babası Alf-Inge ve menajeri Mino Raiola geçtiğimiz günlerde Barcelona ve Real Madrid ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Transfer ile alakalı net bir açıklamada bulunmayan Alf-Inge ve Mino Raiola, yarın Londra'da Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. - İSTANBUL
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