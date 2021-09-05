Tren kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika

Tren kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

TOKAT - Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Suzan Aksoy'un cenazesi memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden 6 kişiden Suzan Aksoy'nun cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. Almus ilçesine bağlı Arısu köyünde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Aksoy'un cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. Aksoy'nun eşi Halil Aksoy'un da tren kazasında ağır yaralandığı, yoğun bakım servisinde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Halil Aksoy'un dayısının oğlu Rıza Aksoy, uzun yıllardır gurbette olan çiftin aynı tekstil fabrikasında çalıştığını belirterek, "Aynı kazada kocası da vardı. Eşinin durumu ağır. Şuanda yoğun bakımda. Rabbim çocuklarına bağışlasın" dedi

Kapıkule - Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.