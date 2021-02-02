Son dakika haberleri: TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı

02.02.2021 10:25
Son dakika haberleri: TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri, ses getiren yapımlarındaki sevilen isimlerin katılımıyla "TRT 1 Tanıtım Gecesi" programında izleyicinin beğenisine sunuldu.

TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri, ses getiren yapımlarındaki sevilen isimlerin katılımıyla "TRT 1 Tanıtım Gecesi" programında izleyicinin beğenisine sunuldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, insan ve değer odaklı yayınlarını "Özü Sözü İnsan" sloganıyla üst sıralara taşıyan TRT, yayıncılıktaki 53. yılına özel program hazırladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımı ve oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla düzenlenen programda, TRT'nin sevilen ekran yüzleri kanalın değişim heyecanına ortak oldu.

Programda, "Uyanış: Büyük Selçuklu"dan Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, "Masumlar Apartmanı"ndan Ezgi Mola, Birkan Sokullu, "Payitaht Abdülhamid"den Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, "Gönül Dağı"ndan Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, "Tövbeler Olsun"dan Erkan Can, Güven Kıraç, "Benim Adım Melek"ten Kutsi, Nehir Erdoğan, "Tozkoparan İskender"den Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Tuana Naz Tiryaki, "Seksenler"den Şoray Uzun, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, "Acemi Anneler"den Melis Yıldırım, Yağmur Öztürk, Merve Üçer, Begüm Topçu, "Türkan Hanım'ın Konağı"ndan Arzu Yanardağ, "Fazlası Zarar" programı sunucusu Ezgi Sertel, "Gündem Ötesi" ve "3'te 3"ün sunucusu Pelin Çift ile "Hayatın Ritmi"nin sunucusu Dr. Halit Yerebakan gibi isimler yer aldı.

"TRT'yi dünya markası haline getiriyoruz"

İbrahim Eren, programda yaptığı konuşmada, "Sade, net ve içeriği ön plana çıkaran görseller hazırladık. TRT'yi bir dünya markası haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İnancın, umudun, insanlığın ve iyiliğin dünyada sesi olmaya çalıştıklarını ve bunun için içerikler ürettiklerini belirten Eren, şöyle devam etti:

"Tarihimizden ve kültür mirasımızdan esinlenen, temellenen projelerle hem bugünlere hem yarınlara hem gelecek nesillere, tüm dünyaya ve kendine özgü, Türkiye'ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz. Bu projelerle de işin açıkçası dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğimize inanıyoruz. Yaptığımız her işin özünde insan var. Sözümüz de hep insandan yana. Bu sebeple TRT deyince akla 'Özü Sözü İnsan' gelmesini de doğru buluyoruz."

"Vizyonumuz uluslararası etki"

Uluslararası etkiyi merkeze aldıklarını, bunun için de strateji geliştirdiklerini vurgulayan Eren, "İki stratejimiz var, birincisi içeriklerimizin niteliğini artırmak, ikincisi de bunların yayılması için dünyada doğru mecralara ulaşmak. TRT Haber kanalı en çok izlenen, TRT Belgesel, TRT Müzik, Spor ve Çocuk kanallarımız da kendi alanlarında en çok izlenen kanallar arasında yer alıyor. Yurt dışına gittiğimizde TRT'nin imajının gerçekten çok büyük ve değerli olduğunu fark ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İçerikleri sürdürülebilir kılmak için de uluslararası film platolarını başlattıklarına işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Çekmeköy'de Selçuklu dizisini çektiğimiz büyük bir film platosu kurduk. Barbaros kardeşlerin setini de oraya kuruyoruz. Bir de Konya'da bir set kuruyoruz şu anda, yavaş yavaş yükselmeye başladı. Orada da Hz. Mevlana'nın hayatını çektiğimiz bir diziyi yapacağız. Bu iki yerde de sadece TRT için değil tüm Türkiye için büyük bir kazanım olan uluslararası film platolarını yaptık. Bu içerik tarafıydı. Erişim olarak da birinci önceliğimiz dijitalleşme. Çeşitli uygulamalar var. Mesela TRT Çocuk'un oyunları. Türkiye'de en çok indirilen oyunlar. Oyun konusunda Türkiye'yi sürprizler bekliyor. İnşallah büyük projeler hazırlıyoruz. Mesela bir konsol oyunu hazırlığı içindeyiz. Hem bilgisayarda hem mobilde oynayabileceğimiz oyunlar da gelecek. 2021 yılında bir projemiz daha var, gençlere yönelik bir dijital kanal. Bu arada tüm ekip 30 yaşın altında gençlerden oluşuyor."

İbrahim Eren, Türkiye, oyunlar, Trt 1, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İlkokullar 1 Mart'ta açılıyor! Haftada 2 gün yüz yüze eğitim olacak Selin vurduğu İzmir'den ürküten görüntüler Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik Düğüncüler durdurulamıyor! 50 metrekarelik alanda toplanan 100 kişi çılgınlar gibi halay çekti 5 ton malzeme arasından seçtiği hurdalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli yaptı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
1 Mart'ta açılacak olan okullarda devam zorunluluğu olmayacak 1 Mart'ta açılacak olan okullarda devam zorunluluğu olmayacak         
10:24
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu         
09:33
Kilo kilo çay alan adam, paketin içinden çıkan hayvan gübresiyle neye uğradığını şaşırdı Kilo kilo çay alan adam, paketin içinden çıkan hayvan gübresiyle neye uğradığını şaşırdı         
09:23
Fenalaşıp tren raylarına yığılan ve vatman tarafından kurtarılan genç kadın: Beni fark etmeseydi ölebilirdim Fenalaşıp tren raylarına yığılan ve vatman tarafından kurtarılan genç kadın: Beni fark etmeseydi ölebilirdim         
09:11
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 10:41:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei