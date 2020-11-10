ABD'de Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden , Başkan seçilmişti. Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından vazgeçmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmiyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, "Kazanacağız" dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, "Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ederek, "biz kazanacağız" dedi.

Son Dakika › Güncel › Trump: 'Biz kazanacağız' - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti

Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi