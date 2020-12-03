Son dakika haberleri! Trump'tan Adalet Bakanı Barr'a "seçimlerde yaygın usulsüzlük" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Trump'tan Adalet Bakanı Barr'a "seçimlerde yaygın usulsüzlük" eleştirisi Açıklaması

03.12.2020 21:37
Son dakika haberleri! Trump'tan Adalet Bakanı Barr'a

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'ın "seçimlerde yaygın usulsüzlük göremedik" şeklindeki açıklamasını eleştirerek, Adalet Bakanlığının yeterince yakın bakması durumunda "yaygın hile" kanıtlarına ulaşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'ın "seçimlerde yaygın usulsüzlük göremedik" şeklindeki açıklamasını eleştirerek, Adalet Bakanlığının yeterince yakın bakması durumunda "yaygın hile" kanıtlarına ulaşacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da, eski Amerikan futbolcusu ve koçu Lou Holtz'a Başkanlık Özgürlük Madalyası töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddialarını yineleyerek, son olarak Georgia eyalet senatosunda yapılan ilgili toplantıya atıf yaptı.

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın önceki gün AP haber ajansına verdiği mülakatta dile getirdiği "seçim sonuçlarını değiştirecek düzeyde yaygın usulsüzlük tespit etmedik" şeklindeki açıklaması sorulan Trump, açıklamadan memnun olmadığını belirtti.

"Yakından bakınca hile olduğunu görecekler"

Trump, Barr'a atıf yaparak, "Henüz bir şey yapmadı, bir şeye bakmadı. Bakınca şu anda Georgia senatosunda gördüğünüz gibi birçok delili görecektir. Dolayısıyla onlar (Adalet Bakanlığı) henüz yakından bakmadılar, ki bu bir hayal kırıklığı, çünkü ciddi düzeyde yaygın hile var." değerlendirmesini yaptı.

Barr'a güveninin sürüp sürmediği sorulan Trump, "Bu soruyu ilerleyen haftalarda sorun, bu yaygın hilelere yakından bakmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Georgia, Pennsylvania, Arizona, Wisconsin ve Nevada'daki hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Trump, "Bu, belki de bugüne kadarki en hileli seçimlerdi." dedi.

Trump, seçimlerde hile iddialarının hukuk davaları şeklinde değil, esasen ceza davaları şeklinde görülmesi gerektiğini de savunarak, Barr'ın "bu iddialar hukuk mahkemelerinin işi" anlamına gelen sözlerine katılmadığını vurguladı.

Kendisine oy veren 74 milyondan fazla insanın gerçeği öğrenmeye hakkı olduğunu kaydeden Trump, Cumhuriyetçi seçmen kitlesinde daha önce olmadığı kadar yüksek düzeyde bir bağlılık görmekten gurur duyduğunu belirtti.

Diğer yandan Trump, ABD Kongresinde kabul edilmesi durumunda önüne gelecek bir Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalayacağını sözlerine ekledi.

Önceki gün AP haber ajansına konuşan Adalet Bakanı Barr, "Bugüne kadar seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıkarabilecek düzeyde bir usulsüzlük görmedik." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump pazar günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile FBI'ın seçimlerde hile iddialarını yakından incelemesi gerektiğini belirtmişti.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Donald Trump, Adalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Trump'tan Adalet Bakanı Barr'a 'seçimlerde yaygın usulsüzlük' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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