Son dakika haberleri: Trump'tan görev süresinin bitimine saatler kala 73 isme af kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trump'tan görev süresinin bitimine saatler kala 73 isme af kararı

20.01.2021 10:27
Son dakika haberleri: Trump'tan görev süresinin bitimine saatler kala 73 isme af kararı, System.String[]

Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin son saatlerinde daha önce ekibinde stratejist olarak görev alan Steve Bannon, rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black'in aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında af kararı çıkarırken, 70 kişinin ise cezalarını ise hafifletti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin son saatlerinde daha önce ekibinde stratejist olarak görev alan Steve Bannon, rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black'in aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında af kararı çıkarırken, 70 kişinin ise cezalarını ise hafifletti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini saatler sonra Joe Biden'a devredecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın görev süresinin bitimine saatler kala 73 kişi için af çıkardığı, 70 kişinin de cezalarını hafiflettiği bildirildi. Af çıkarılan önemli isimler arasında Trump'ın daha önce ekibinde "stratejist" olarak görev alan ve hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Steve Bannon, silah taşıma kanununu delen rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black yer alırken, cezasını hafifletilen 70 kişiden biri haraç ve sahte vergi beyannamelerinden suçlanan Eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick oldu.

TRUMP'TAN 73 KİŞİYE AF

Hakkında af çıkarılan diğer bir isim ise eski bir üst düzey fon kaynağı olan ve yabancı lobicilik kanunlarını ihlalden suçlu bulunan Elliott Broidy oldu. Trump ayrıca, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul eden, Rus casusu olduğu iddia edilen Maria Butina ile bağlantılı olduğu belirtilen Paul Erickson'ı da affetti.

Memurlara rüşvet vermeye çalışmaktan suçlu bulunan Robin Hayes, bilgi sızdırmakla suçlanan William Walters ve ABD'nin casus olmakla suçladığı İsrail subayı Aviem Sella, Todd Boulanger, Abel Holtz, Temsilci Rick Renzi, Kenneth Kurson, Casey Urlacher, Carl Andrews Boggs, James E. Johnson, Jr., Tommaso Buti, Bill K. Kapri, Glen Moss, Anthony Levandowski, Michael Liberty, Greg Reyes, Jeffrey Alan Conway, Benedict Olberding, Syrita Steib-Martin, Eric Wesley Patton, Robert William Cawthon, Hal Knudson Mergler, Gary Evan Hendler, John Harold Wall, Steven Samuel Grantham, Clarence Olin Freeman, Fred Keith Alford, Alex Adjmi, Stephen K. Bannon, Douglas Jemal, Dr. Scott Harkonen, Dr. Scott Harkonen, Johnny D. Phillips, Jr., Dr. Mahmoud Reza Banki, John Nystrom, Gregory Jorgensen, Deborah Jorgensen, Martin Jorgensen, Jessica Frease, Robert Cannon "Robin" Hayes, Thomas Kenton "Ken" Ford, Scott Conor Crosby, Lynn Barney, Joshua J. Smith, Amy Povah, Dr. Frederick Nahas, David Tamman, Dr. Faustino Bernadett, Todd Farha, Thaddeus Bereday, William Kale, Paul Behrens, Peter Clay, David Rowland, Randall "Duke" Cunningham, Stephen Odzer, Steven Benjamin Floyd, Joey Hancock, David E. Miller, James Austin Hayes, Drew Brownstein, Robert Bowker, Amir Khan, Patrick Lee Swisher, Robert Sherrill, Dr. Robert S. Corkern, David Lamar Clanton, George Gilmore, Desiree Perez, Robert "Bob" Zangrillo, Hillel Nahmad, Brian McSwain, John Duncan Fordham, William "Ed" Henry affedildi.

TRUMP 70 İSMİN CEZASINI HAFİFLETTİ

Cezası hafifleyen isimler Jaime A. Davidson, Jawad A. Musa, Adriana Shayota, Ferrell Damon Scott, Jerry Donnell Walden, Michael Ashley, Lou Hobbs, Matthew Antoine Canady, Mario Claiborne, Rodney Nakia Gibson, Tom Leroy Whitehurst, Monstsho Eugene Vernon, Luis Fernando Sicard, DeWayne Phelps, Isaac Nelson, Traie Tavares Kelly, Javier Gonzales, John Knock, Kenneth Charles Fragoso, Luis Gonzalez, Anthony DeJohn, Corvain Cooper, Way Quoe Long, Michael Pelletier, Craig Cesal, Darrell Frazier, Lavonne Roach, Blanca Virgen, Robert Francis, Brian Simmons, Derrick Smith, Raymond Hersman, David Barren, James Romans, Jonathon Braun, Michael Harris, Kyle Kimoto, Chalana McFarland, Eliyahu Weinstein, John Estin Davis, Noah Kleinman, Tena Logan, MaryAnne Locke, April Coots, Caroline Yeats, Jodi Lynn Richter, Kristina Bohnenkamp, Mary Roberts, Cassandra Ann Kasowski, Lerna Lea Paulson, Ann Butler, Sydney Navarro, Tara Perry, Jon Harder, Chris Young, Adrianne Miller, Fred "Dave" Clark, William Walters, James Brian Cruz, Shalom Weiss, Salomon Melgen oldu.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Lil Wayne, Kodak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trump'tan görev süresinin bitimine saatler kala 73 isme af kararı - Son Dakika


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