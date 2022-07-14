Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 2 SH-70 Sikorsky tipi helikopter, insansız hava aracı, 2 çıkarma gemisi, dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personelle mücadele verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek - Son Dakika

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