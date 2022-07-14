Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek

14.07.2022 14:44
Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'da bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla mücadelede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 AS-532 Cougar tipi helikopter ve 2 CH-47 Chinook tipi helikopterin havadan müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 2 SH-70 Sikorsky tipi helikopter, insansız hava aracı, 2 çıkarma gemisi, dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personelle mücadele verdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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